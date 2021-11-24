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СК возбудил дело после ЧП на предприятии "Илима" в Приангарье

В результате инцидента пострадали пять человек

ИРКУТСК, 24 ноября. /ТАСС/. Следственные органы СК России по Иркутской области возбудили уголовное дело по факту происшествия на целлюлозно-бумажном предприятии в городе Усть-Илимске, где пострадали пятеро рабочих в результате утечки кислорода и дальнейшего воспламенения. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека")", - говорится в сообщении.

Следователи допрашивают очевидцев произошедшего, изучают необходимую техническую документацию.

В среду днем на промплощадке филиала группы "Илим" в Усть-Илимске при проведении испытаний трубопровода после ремонтных работ произошла утечка кислорода с дальнейшим воспламенением. Пострадали пять человек, с ожогами различной степени тяжести они госпитализированы. Предприятие работает в штатном режиме, угрозы окружающей среде нет. Причины случившегося устанавливает специально созданная комиссия.

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