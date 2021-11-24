В Дагестане обрушилась часть строящегося здания лицея

МАХАЧКАЛА, 24 ноября./ТАСС/. Обрушение части строящегося здания произошло в махачкалинском лицее №22. Пострадал один человек, сообщили в пресс-службе управления образования Махачкалы.

"Сегодня на территории МБОУ "Лицей №22" произошло обрушение части строящегося здания - спортивного зала для занятий настольным теннисом. Данное происшествие произошло в процессе заливки кровельной части здания. Подставленные балки не выдержали веса заливаемого бетона, и находившийся на кровле рабочий плавно упал с высоты 6 метров. Была вызвана скорая медицинская помощь, пострадавший был осмотрен и отпущен домой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обрушение не повлияло на проведение уроков в школе, учебный процесс не был сорван. Учащиеся лицея никакого отношения к произошедшему не имеют.

"Все подходы к данной стройке изолированы, вход в школу с данной стороны закрыт", - добавили в управлении образования администрации Махачкалы.