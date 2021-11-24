Главу отдела полиции Долгопрудного арестовали по делу о незаконной миграции

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Начальник отдела полиции Долгопрудного Карен Севикян, военнослужащий Андрей Левин и Максим Тарбеев арестованы по уголовному делу об организации незаконной миграции и даче взятки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Военным следственным отделом СК РФ по Солнечногорскому гарнизону расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 322.1 УК РФ ("Организация незаконной миграции"), ч. 3 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий") и ч. 4 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки в крупном размере"), в отношении начальника отдела полиции по городскому округу Долгопрудный подполковника полиции Карена Севикяна, военнослужащего войсковой части, капитана Андрея Левина и гражданина Максима Тарбеева, - сообщили в СК. - Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу".

По данным следствия, в октябре 2021 года они вступили в сговор. Так, Левин организовывал беспрепятственный выезд иностранцев в третьи страны путем передачи взяток должностным лицам аэропорта Шереметьево.

1 ноября 2021 года фигуранты организовали доставку в Шереметьево и последующий незаконный транзит в Соединенные Штаты Мексики двух граждан Индии, а 11 ноября 2021 года - еще пяти граждан Индии для последующего незаконного международного транзита, которые при прохождении паспортного контроля были задержаны. Противоправная деятельность была пресечена при содействии сотрудников УФСБ и Управления собственной безопасности ГУ МВД по Московской области.