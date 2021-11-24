Экс-главу района Карелии приговорили к условному сроку за превышение полномочий

ПЕТРОЗАВОДСК, 24 ноября. /ТАСС/. Петрозаводский городской суд в среду приговорил бывшего главу Прионежского района Карелии Алексея Лучина к четырем годам лишения свободы условно по делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщается на сайте прокуратуры республики.

"С учетом позиции гособвинителя суд приговорил бывшего чиновника к четырем годам лишения свободы условно с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях сроком на три года", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в надзорном ведомстве, речь идет о бывшем руководителе Прионежского района Алексее Лучине. В суде установили, что Лучин, будучи главой района, продолжал руководить собственной строительной фирмой и организовал строительство двух многоквартирных домов в селе Заозерье по программе переселения граждан из аварийного жилья.

"При этом строительство домов осуществлялось с нарушением действующих норм, без надлежащей проектной документации, с применением некачественных материалов и неквалифицированной рабочей силы", - уточнили в прокуратуре. В результате, ущерб, нанесенный бюджету Прионежского района, был оценен в более чем 40 млн рублей.

Лучин был арестован в январе 2019 года по обвинению в злоупотреблении полномочиями и особо крупном мошенничестве. В 2016 году сообщалось, что после проверки 24-квартирного дома на улице Заречная в селе Заозерье Прионежского района, который был построен для переселенцев из аварийного жилья, МВД Карелии возбудило уголовное дело по статье УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"). Дом был куплен у ООО "Базис-Строй", которую ранее возглавлял Лучин, а позже его супруга.

Лучин в 2006 году избирался депутатом четвертого созыва законодательного собрания Карелии, в 2013-2017 годах являлся главой Прионежского района Карелии. В конце 2018 года он подал заявление в Арбитражный суд Карелии о признании себя банкротом.