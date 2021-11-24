Водоснабжение 55 домов в Саратове восстановлено после аварийного отключения

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. /ТАСС/. Водоснабжение восстановлено в Кировском районе Саратова, где без холодной воды накануне остались порядка 14,7 тыс. человек, сообщили ТАСС в пресс-службе "Концессии водоснабжения - Водоканал" в среду.

"В 17:00 начали запускать воду", - сказал собеседник агентства.

Аварийное отключение холодного водоснабжения произошло вечером 23 ноября в Саратове на улице Московской в 55 домах с населением около 14,7 тыс. человек, включая более 2,4 тыс. детей. Под отключение также попали два социально значимых объекта.