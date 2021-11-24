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Звонок о минировании поступил в школу в Краснодаре

В данный момент экстренные службы занимаются проверкой здания на предмет опасных предметов

КРАСНОДАР, 24 ноября. /ТАСС/. Анонимный звонок о минировании поступил в гимназию номер 72 города Краснодар. В настоящее время проводится проверка, эвакуированы 118 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

"Гимназия 72. В 18:06 на стационарный телефон поступил звонок о том, что хотят поджечь или заминировать школу. В школе находились дети, которые посещают кружки и секции, в количестве 118 человек, всех вывели", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что дети и учителя ушли домой. В данный момент экстренные службы занимаются проверкой здания на предмет опасных предметов.

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