Прокуратура обжаловала оправдательный приговор саратовскому экс-министру здравоохранения

ТАСС, 24 ноября. Прокуратура подала апелляцию на оправдательный приговор бывшему министру здравоохранения Саратовской области Наталье Мазиной, которая обвинялась в превышении полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Прокуратура области, не согласившись с решением суда первой инстанции и частным постановлением, обжаловала указанные судебные решения в апелляционном порядке. Оценка законности принятых судом решений будет дана судебной коллегией по уголовным делам Саратовского областного суда", - говорится в сообщении пресс-службы.

По версии следствия, в 2018 году министерство заключило три госконтракта на поставку 18 ультразвуковых аппаратов для медицинских учреждений области. На момент заключения контрактов и их приемки министр и другие должностные лица знали о несоответствии аппаратов условиям контракта, полагали следователи.

Судом установлено, что поставщиком медицинского оборудования был представлен полный комплект документов, а "выявленные в ходе приемки УЗИ-аппаратов нарушения условий контракта не препятствовали в их приемке". В результате Мазина была оправдана с правом на реабилитацию. Суд внес в адрес прокурора частное представление в целях обратить внимание на нарушения, допущенные при расследовании уголовного дела.