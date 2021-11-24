{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Прокуратура обжаловала оправдательный приговор саратовскому экс-министру здравоохранения

Оценка законности принятых судом решений будет дана судебной коллегией по уголовным делам Саратовского областного суда

ТАСС, 24 ноября. Прокуратура подала апелляцию на оправдательный приговор бывшему министру здравоохранения Саратовской области Наталье Мазиной, которая обвинялась в превышении полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Прокуратура области, не согласившись с решением суда первой инстанции и частным постановлением, обжаловала указанные судебные решения в апелляционном порядке. Оценка законности принятых судом решений будет дана судебной коллегией по уголовным делам Саратовского областного суда", - говорится в сообщении пресс-службы.

По версии следствия, в 2018 году министерство заключило три госконтракта на поставку 18 ультразвуковых аппаратов для медицинских учреждений области. На момент заключения контрактов и их приемки министр и другие должностные лица знали о несоответствии аппаратов условиям контракта, полагали следователи.

Судом установлено, что поставщиком медицинского оборудования был представлен полный комплект документов, а "выявленные в ходе приемки УЗИ-аппаратов нарушения условий контракта не препятствовали в их приемке". В результате Мазина была оправдана с правом на реабилитацию. Суд внес в адрес прокурора частное представление в целях обратить внимание на нарушения, допущенные при расследовании уголовного дела.

Теги
Россия
Водоснабжение 55 домов в Саратове восстановлено после аварийного отключения
Без воды оставались 14,7 тыс. человек
Читать полностью