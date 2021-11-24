Житель КБР подозревается в участии в деятельности террористической организации

НАЛЬЧИК, 24 ноября. /ТАСС/. Житель Кабардино-Балкарии (КБР) объявлен в международный розыск по подозрению в организации деятельности террористической организации. Об этом сообщили в среду в следственном управлении СК РФ по региону.

"Следственным отделом по Чегемскому району СУ СК РФ по КБР возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205.5 ("Организация деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической") УК РФ. Подозреваемый объявлен в международный розыск, расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемый 1975 года рождения с 2012 по 2017 год, находясь в Сирийской Арабской Республике, организовал деятельность организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической, и вовлек в ее деятельность двоих жителей КБР. "Организовал финансирование указанной организации за счет средств, получаемых в результате совершения членами террористической организаций вымогательств, разбоев и мошенничества, а также сборов под видом благотворительности от различных организаций", - уточнили в ведомстве.