Суд арестовал главу компании "Газпром газораспределение Краснодар" за коммерческий подкуп

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы отправил под стражу главу компании "Газпром газораспределение Краснодар" Алексея Руднева по обвинению в коммерческом подкупе. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Руднева меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 22 января", - сообщили в суде.

Там добавили, что суд также арестовал на тот же срок заместителя Руднева Александра Савостьянова.

Ранее СК возбудил уголовное дело в отношении генерального директора АО "Газпром газораспределение Краснодар" Алексея Руднева, его заместителя в акционерном обществе Александра Савостьянова, а также заместителей директоров филиалов общества в Сочи, Геленджике, Анапе и Краснодаре: Алексея Петрова, Олега Буткевича, Станислава Бариева и Константина Лютого. Они подозреваются в получении коммерческого подкупа в особо крупном размере (ч. 8 ст. 204 УК РФ).

По данным следствия, участники преступной группы получали незаконное вознаграждение от предпринимателей за подключение объектов жилой и коммерческой недвижимости к газовым сетям, а также за согласование актов ввода в эксплуатацию газораспределительных сетей на территории Краснодарского края. Общая сумма коммерческого подкупа составила более 20 млн рублей.