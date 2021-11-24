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Дело в отношении Сергея Фургала
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Фургала обвинили в мошенничестве и руководстве преступной группой

Бывшего губернатора также обвинили в легализации преступных доходов
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал Пресс-служба Басманного суда/ТАСС, архив
Описание
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
© Пресс-служба Басманного суда/ТАСС, архив

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу предъявили новые обвинения - в мошенничестве и руководстве преступным сообществом.

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Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Фургалу предъявлено новое обвинение - по ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества"), а также по нескольким эпизодам и ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере")", - сказал собеседник агентства.

Другой источник ТАСС подтвердил эту информацию и добавил, что Фургал стал обвиняемым и в легализации преступных доходов. "Фургалу предъявлено обвинение в организации преступного сообщества, семь эпизодов по ст. 159, 4 эпизода по ст. 174 ("Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем"), ст. 289 ("Незаконное участие в предпринимательской деятельности"), ст. 201 ("Злоупотребление полномочиями")", - сказал он.

Сын бывшего губернатора Хабаровского края Антон Фургал подтвердил ТАСС, что его отцу предъявили новые обвинения. "В среду в СИЗО у Сергея Ивановича [Фургала] был следователь и предъявил Сергею Ивановичу постановление о привлечении его в качестве обвиняемого по экономическим делам. Сергей Иванович не согласен с данным обвинением, поскольку не причастен к инкриминируемым деяниям. С адвокатами он готовится к предстоящим судебным разбирательствам", - сообщил он.

Официальными комментариями органов следствия и защиты ТАСС пока не располагает.

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