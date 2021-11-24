Фургала обвинили в мошенничестве и руководстве преступной группой

Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Фургалу предъявлено новое обвинение - по ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества"), а также по нескольким эпизодам и ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере")", - сказал собеседник агентства.

Другой источник ТАСС подтвердил эту информацию и добавил, что Фургал стал обвиняемым и в легализации преступных доходов. "Фургалу предъявлено обвинение в организации преступного сообщества, семь эпизодов по ст. 159, 4 эпизода по ст. 174 ("Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем"), ст. 289 ("Незаконное участие в предпринимательской деятельности"), ст. 201 ("Злоупотребление полномочиями")", - сказал он.

Сын бывшего губернатора Хабаровского края Антон Фургал подтвердил ТАСС, что его отцу предъявили новые обвинения. "В среду в СИЗО у Сергея Ивановича [Фургала] был следователь и предъявил Сергею Ивановичу постановление о привлечении его в качестве обвиняемого по экономическим делам. Сергей Иванович не согласен с данным обвинением, поскольку не причастен к инкриминируемым деяниям. С адвокатами он готовится к предстоящим судебным разбирательствам", - сообщил он.

Официальными комментариями органов следствия и защиты ТАСС пока не располагает.