Суд арестовал четырех фигурантов дела главы компании "Газпром газораспределение Краснодар"

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы отправил под стражу четверых фигурантов дела о коммерческом подкупе, по которому проходит глава компании "Газпром газораспределение Краснодар" Алексей Руднев. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Руднева, его заместителя Александра Савостьянова, а также заместителей директоров филиалов общества в городах Сочи и Геленджике Олега Буткевича и Станислава Бариева", - сказали в пресс-службе.

Также по делу проходят еще два заместителя главы филиалов общества в городах Краснодарского края Алексей Петров и Константин Лютый. Они подозреваются в получении коммерческого подкупа в особо крупном размере (ч. 8 ст. 204 УК РФ). В их отношении в Басманный суд также поступили ходатайства следствия об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

По данным следствия, участники преступной группы получали незаконное вознаграждение от предпринимателей за подключение объектов жилой и коммерческой недвижимости к газовым сетям, а также за согласование актов ввода в эксплуатацию газораспределительных сетей на территории Краснодарского края. Общая сумма коммерческого подкупа составила более 20 млн рублей.