В Ингушетии проверят информацию об избиении полицейским двоих подростков

МАГАС, 24 ноября. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Ингушетии проводит проверку информации об избиении полицейским двоих подростков, говорится в сообщении пресс-службы управления.

"11 ноября 2021 года в следственные органы обратился 17-летний житель республики с заявлением о том, что около полуночи 10 ноября 2021 года сотрудником полиции в отношении него и его двоюродного брата, являющегося его ровесником, применено физическое насилие. По данному факту проводится доследственная проверка в порядке, предусмотренном статьями 144,145 УПК РФ", - говорится в сообщении.

По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.