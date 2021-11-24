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Четыре человека погибли в Златоусте из-за неисправной вентиляции газовой колонки

Следователи проводят проверку

ТАСС, 24 ноября. Четыре человека найдены мертвыми в одной из квартир в Златоусте Челябинской области. По предварительным данным, к их смерти привела неисправность в работе системы вентиляции газовой колонки для нагрева воды, сказано в сообщении на сайте СУ СКР по Челябинской области.

"В вечернее время 24 ноября 2021 года в квартире одного из домов города Златоуста обнаружены тела мужчины и трех женщин. Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, на телах не обнаружено. По предварительным данным, возможной причиной смерти является неисправность в работе системы вентиляции газовой колонки для нагрева воды", - сказано в сообщении.

Следователи проводят доследственную проверку.

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