Два человека погибли во время пожара в Курганской области

ТАСС, 25 ноября. Уголовное дело по подозрению в убийстве возбуждено по факту обнаружения тел двух молодых людей на месте пожара в жилом доме в Шадринском районе Курганской области. Подозреваемый в совершении преступления задержан, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"24 ноября текущего года в селе Ольховка Шадринского района произошло возгорание одного из жилых домов, расположенных по улице Советская. После тушения пожара в ходе осмотра места происшествия были обнаружены тела двух мужчин 1999 и 1988 годов рождения. <...> Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц"). По подозрению в совершении указанного преступления в результате работы следственно-оперативной группы задержан житель указанного села 2001 года рождения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что, по данным следствия, накануне вечером подозреваемый находился в гостях в доме, где жил один из потерпевших. Произошла ссора. Когда хозяин и один гость легли спать, "подозреваемый разлил бензин на пол комнаты <...> и совершил поджог", а потом покинул место происшествия, рассказали в ведомстве.