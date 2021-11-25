Задымление произошло на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области

КЕМЕРОВО, 25 ноября. /ТАСС/. Задымление произошло на угольной шахте "Листвяжная" в городе Белове в Кемеровской области. По предварительным данным, пострадали 10 человек, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"По предварительной информации, произошло задымление на шахте "Листвяжная", выехали несколько отделений горноспасателей. По предварительным данным, пострадали 10 человек", - сказал собеседник агентства.

На момент задымления там находились 287 человек. По данным источника, идет эвакуация.