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Задымление произошло на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области

Пострадали 10 человек
© Михаил Почуев/ТАСС, архив

КЕМЕРОВО, 25 ноября. /ТАСС/. Задымление произошло на угольной шахте "Листвяжная" в городе Белове в Кемеровской области. По предварительным данным, пострадали 10 человек, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"По предварительной информации, произошло задымление на шахте "Листвяжная", выехали несколько отделений горноспасателей. По предварительным данным, пострадали 10 человек", - сказал собеседник агентства.

На момент задымления там находились 287 человек. По данным источника, идет эвакуация.

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