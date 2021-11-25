Неизвестный взорвал бомбу у здания Конференции католических епископов Боливии

БУЭНОС-АЙРЕС, 25 ноября. /ТАСС/. Неизвестный привел в действие самодельное взрывное устройство у входа в здание Конференции католических епископов Боливии в городе Ла-Пас. Об этом сообщил в среду секретариат конференции.

"Хотя материальный ущерб можно восстановить, мы призываем совершившего этот акт учитывать, что в результате его действий могли пострадать невинные люди", - говорится в заявлении секретариата.

По его данным, злоумышленник подложил бомбу рано утром. Момент взрыва был записан камерой видеонаблюдения. Полиция начала расследование случившегося.