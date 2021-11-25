{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Неизвестный взорвал бомбу у здания Конференции католических епископов Боливии

Полиция начала расследование случившегося

БУЭНОС-АЙРЕС, 25 ноября. /ТАСС/. Неизвестный привел в действие самодельное взрывное устройство у входа в здание Конференции католических епископов Боливии в городе Ла-Пас. Об этом сообщил в среду секретариат конференции.

"Хотя материальный ущерб можно восстановить, мы призываем совершившего этот акт учитывать, что в результате его действий могли пострадать невинные люди", - говорится в заявлении секретариата.

По его данным, злоумышленник подложил бомбу рано утром. Момент взрыва был записан камерой видеонаблюдения. Полиция начала расследование случившегося.

Теги
Боливия
При задымлении на шахте "Листвяжная" в Кузбассе пострадал 41 человек
По информации Центра медицины катастроф Кузбасса, всех пострадавших госпитализируют, при этом состояние двух человек оценивается как тяжелое
При задымлении на шахте "Листвяжная" в Кузбассе пострадал 41 человек
Читать полностью