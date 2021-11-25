Ростехнадзор получил сигнал о взрыве на шахте "Листвяжная"

КЕМЕРОВО, 25 ноября. /ТАСС/. Сообщение о взрыве в вентиляционном штреке на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области поступило в Сибирское управление Ростехнадзора. Об этом сообщил ТАСС оперативный дежурный ведомства.

"В 09:08 (05:08 мск) позвонили, сообщили, что было задымление. Через 15 минут прошло уточнение о том, что был взрыв в вентиляционном штреке №823, и о том, что люди выходят из шахты на поверхность", - сказал собеседник агентства.

По последним данным источника в экстренных службах, в результате задымления в шахте "Листвяжная" пострадали 15 человек. Прокуратура сообщила о начале проверки по факту задымления.

Шахта "Листвяжная" - угледобывающее предприятие, образованное в октябре 2003 года на базе шахты "Инская" в Беловском районе Кемеровской области, работает в составе компании "СДС-уголь", одного из крупнейших угледобывающих предприятий в РФ.