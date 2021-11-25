При задымлении на шахте "Листвяжная" в Кузбассе пострадал 41 человек

КЕМЕРОВО, 25 ноября. /ТАСС/. Число пострадавших на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, где в четверг произошел взрыв в вентиляционном штреке и задымление, возросло до 41 человека, сообщил источник.

Ранее в Центре медицины катастроф Кузбасса ТАСС сообщили, что пострадали 40 человек, всех пострадавших госпитализируют, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

"40 пострадавших в общей сложности, из них двое в тяжелом состоянии. Всех госпитализируют", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник в экстренных службах сообщал о 29 пострадавших, из которых три находятся в тяжелом состоянии.

По данным источника, в смене шахты было 285 горняков. 210 человек уже эвакуировали, с остальными установлена связь. МЧС позднее подтвердило информацию об эвакуации 210 горняков и сообщило, что остальные 75 человек поднимаются на поверхность.

О состоянии пострадавших

По информации центра медицины катастроф Кузбасса, два человека находятся в тяжелом состоянии, их госпитализируют.

"Двое в тяжелом состоянии, их госпитализируют. С остальными работают медики, число пострадавших уточняется", - сказал собеседник агентства.

У остальных пострадавших травм, по предварительным данным, нет. "Все пострадавшие получили отравление продуктами горения разной степени", - пояснил источник.

Сигнал о задымлении на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кузбасса поступил утром в четверг, на место выехали горноспасатели и медики. По уточненным данным Ростехнадзора, на шахте был зафиксирован взрыв в одном из вентиляционных штреков.

Прокуратура Кемеровской области начала проверку по факту инцидента.

Шахта "Листвяжная" - угледобывающее предприятие, образованное в октябре 2003 года на базе шахты "Инская" в Беловском районе Кемеровской области, работает в составе компании "СДС-уголь".