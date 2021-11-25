Очаг пожара в шахте "Листвяжная" находится в вентиляционной штольне

ТАСС, 25 ноября. Очаг возгорания в шахте "Листвяжная" в Кузбассе, из которой из-за задымления эвакуируют горняков, находится в вентиляционной штольне. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Пожар происходит в вентиляционной штольне. Разрушений в шахте нет", - сказал собеседник агентства.

Сигнал о задымлении на шахте в Беловском районе Кузбасса поступил утром в четверг, на место выехали горноспасатели и медики. По уточненным данным Ростехнадзора, на шахте был зафиксирован взрыв в одном из вентиляционных штреков. По данным МЧС, на момент происшествия в шахте находились 287 горняков. Источник ТАСС сообщил о 29 пострадавших от отравления продуктами горения, трое из них госпитализированы в тяжелом состоянии.