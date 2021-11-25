{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Очаг пожара в шахте "Листвяжная" находится в вентиляционной штольне

Разрушений шахты нет

ТАСС, 25 ноября. Очаг возгорания в шахте "Листвяжная" в Кузбассе, из которой из-за задымления эвакуируют горняков, находится в вентиляционной штольне. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Пожар происходит в вентиляционной штольне. Разрушений в шахте нет", - сказал собеседник агентства.

Сигнал о задымлении на шахте в Беловском районе Кузбасса поступил утром в четверг, на место выехали горноспасатели и медики. По уточненным данным Ростехнадзора, на шахте был зафиксирован взрыв в одном из вентиляционных штреков. По данным МЧС, на момент происшествия в шахте находились 287 горняков. Источник ТАСС сообщил о 29 пострадавших от отравления продуктами горения, трое из них госпитализированы в тяжелом состоянии.

Теги
РоссияКемеровская область
При задымлении на шахте "Листвяжная" в Кузбассе пострадал 41 человек
По информации Центра медицины катастроф Кузбасса, всех пострадавших госпитализируют, при этом состояние двух человек оценивается как тяжелое
При задымлении на шахте "Листвяжная" в Кузбассе пострадал 41 человек
Читать полностью