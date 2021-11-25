Что известно о пожаре на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

В Сибирское управление Ростехнадзора 25 ноября поступило сообщение о взрыве на угольной шахте "Листвяжная" в городе Белове в Кемеровской области.
ТАСС собрал все, что известно об инциденте на данный момент.
- По данным Ростехнадзора, на шахте был зафиксирован взрыв в одном из вентиляционных штреков. Обрушений нет.
- Причиной ЧП могло стать возгорание угольной пыли.
- Погиб один человек. Пострадали 43, двое из них госпитализированы в тяжелом состоянии.
- Всего на момент задымления, по данным МЧС, в шахте находились 285 человек.
- На месте инцидента работают горноспасатели.
- Эвакуированы 236 горняков. Аварийно-спасательные работы продолжаются.
- Развернут оперативный штаб, его возглавил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
- Прокуратура начала проверку по факту задымления.