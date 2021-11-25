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Что известно о пожаре на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
Что известно о пожаре на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
Что известно о пожаре на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
Что известно о пожаре на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
Что известно о пожаре на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
ЧП на шахте "Листвяжная"
Обновлено 

Что известно о пожаре на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

© Кирилл Кухмарь/ТАСС, архив

В Сибирское управление Ростехнадзора 25 ноября поступило сообщение о взрыве на угольной шахте "Листвяжная" в городе Белове в Кемеровской области.

ТАСС собрал все, что известно об инциденте на данный момент.

  • По данным Ростехнадзора, на шахте был зафиксирован взрыв в одном из вентиляционных штреков. Обрушений нет.
  • Причиной ЧП могло стать возгорание угольной пыли.
  • Погиб один человек. Пострадали 43, двое из них госпитализированы в тяжелом состоянии.
  • Всего на момент задымления, по данным МЧС, в шахте находились 285 человек.
  • На месте инцидента работают горноспасатели.
  • Эвакуированы 236 горняков. Аварийно-спасательные работы продолжаются.
  • Развернут оперативный штаб, его возглавил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
  • Прокуратура начала проверку по факту задымления.
Теги
РоссияКемеровская областьЧП на шахте "Листвяжная"
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