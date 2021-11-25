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ЧП на шахте "Листвяжная"
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Назвали причину ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

Источник в экстренных службах сообщил, что в шахте загорелась угольная пыль

ТАСС, 25 ноября. Угольная пыль загорелась в шахте "Листвяжная" в Кузбассе, вызвав задымление. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

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"Причиной ЧП стало возгорание угольной пыли в вентиляционной шахте. После этого дым по вентиляции распространился по всей шахте. Взрыва не последовало, повреждений в шахте нет", - сказал собеседник агентства.

По данным источника в экстренных службах, в результате ЧП пострадал 41 работник, но количество пострадавших может увеличиться.

Сигнал о задымлении в шахте "Листвяжная" поступил утром в четверг. Всего там находились 285 человек, большинство из них шахту покинули. Эвакуация продолжается.

Шахта "Листвяжная" - угледобывающее предприятие, образованное в октябре 2003 года на базе шахты "Инская" в Беловском районе Кемеровской области, работает в составе компании "СДС-Уголь".

Теги
РоссияКемеровская областьЧП на шахте "Листвяжная"
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