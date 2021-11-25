Назвали причину ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

ТАСС, 25 ноября. Угольная пыль загорелась в шахте "Листвяжная" в Кузбассе, вызвав задымление. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Что известно о пожаре на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

"Причиной ЧП стало возгорание угольной пыли в вентиляционной шахте. После этого дым по вентиляции распространился по всей шахте. Взрыва не последовало, повреждений в шахте нет", - сказал собеседник агентства.

По данным источника в экстренных службах, в результате ЧП пострадал 41 работник, но количество пострадавших может увеличиться.

Сигнал о задымлении в шахте "Листвяжная" поступил утром в четверг. Всего там находились 285 человек, большинство из них шахту покинули. Эвакуация продолжается.

Шахта "Листвяжная" - угледобывающее предприятие, образованное в октябре 2003 года на базе шахты "Инская" в Беловском районе Кемеровской области, работает в составе компании "СДС-Уголь".