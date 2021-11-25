Инспектора рыбоохраны Бурятии обвиняют в содействии незаконной добыче байкальского омуля

УЛАН-УДЭ, 25 ноября. /ТАСС/. Инспектор рыбоохраны в Бурятии обвиняется в содействии незаконной добыче байкальского омуля, в получении взятки от браконьера. Об этом сообщили журналистам в четверг в региональном следственном управлении СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело в отношении государственного инспектора отдела государственного контроля, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания Ангаро-Байкальского территориального управления Федерального агентства по рыболовству по факту совершения им коррупционных преступлений. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 ("Превышение должностных полномочий") и ч. 3 ст. 290 ("Получение взятки") УК РФ", - говорится в сообщении.

В сентябре 2021 года на берегу озера Байкал был задержан местный житель, который незаконно добыл байкальского омуля, причинив государству ущерб на сумму свыше 3 млн рублей. Инспектор рыбоохраны, по версии следствия, активно оказывал браконьеру помощь в незаконном вылове рыбы: предоставлял информацию о местонахождении постов рыбоохраны и полиции, их времени работы и месте дислокации, времени и продолжительности полета квадракоптеров над Байкалом.

"Обвиняемый <…> получил от местного жителя взятку в размере 115 тыс. рублей за общее покровительство и оказание ему помощи в беспрепятственной незаконной добыче водных биологических ресурсов, а также за непривлечение его к установленной законом ответственности", - отметили в следственном управлении.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении сотрудника рыбоохраны меры пресечения в виде заключения под стражу.

С октября 2017 года установлен запрет на промышленную добычу и любительский вылов омуля на Байкале в связи с резким снижением его популяции. Исключение сделано для зимней рыбалки удочкой. С некоторыми ограничениями могут добывать омуля коренные малочисленные народы Севера, возможность забора рыбы есть также у ученых и у рыбоводных заводов для искусственного воспроизводства. Байкальский омуль - эндемик озера Байкал, ценная промысловая рыба рода сигов семейства лососевых и самый известный представитель байкальской фауны, весит около 1,5 кг, средняя длина составляет около 60 см.