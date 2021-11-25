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Золотодобывающее предприятие за загрязнение ручья в Приамурье заплатит 4 млн рублей

В ходе добычи золота организация допустила сброс загрязняющих веществ в водоем с превышением нормативов допустимого воздействия

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 ноября. /ТАСС/. Благовещенский городской суд взыскал с золотодобывающего предприятия 4 млн рублей в качестве компенсации за ущерб водному объекту на севере Амурской области, где проводилась добыча россыпного золота с нарушением законодательства, сообщается в четверг на сайте прокуратуры региона.

Предприятие "Пятая добывающая" вело золотодобычу в Тындинском районе в долине ручья Максимовский с нарушением требований ст. 56 Водного кодекса РФ. "В ходе добычи золота организацией допущен сброс загрязняющих веществ в водный объект с превышением нормативов допустимого воздействия", - отметили в ведомстве. "В Амурской области судом с золотодобывающего предприятия взыскан ущерб в размере более 4 млн рублей за загрязнение водного объекта", - говорится в сообщении.

Около 50 случаев загрязнения рек зафиксировано с начала года в Амурской области в результате добычи россыпного золота. Ущерб подсчитан по 26 выявленным случаям, он составляет более 196 млн рублей.

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