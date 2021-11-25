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ЧП на шахте "Листвяжная"
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В результате ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе погиб один человек

По данным властей региона, число пострадавших составило 43
© Артем Геодакян/ТАСС, архив

КЕМЕРОВО, 25 ноября. /ТАСС/. Один человек погиб при ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, число пострадавших возросло до 43, двое из которых госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщается в официальном Telegram-канале губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.

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"По информации Кузбасского центра медицины катастроф, в Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров доставлено 43 пострадавших. два - в тяжелом состоянии, 41 - легкой и средней тяжести. Один человек погиб", - говорится в сообщении.

На месте ЧП работает оперативный штаб, его возглавил глава региона, сообщается на официальном сайте правительства региона.

"На шахте работают 11 отделений военизированной горноспасательной части (ВГСЧ) МЧС России, на подъезде еще семь. На место происшествия также вылетел вертолет санавиации с бригадой врачей Центра медицины катастроф на борту", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияКемеровская областьЧП на шахте "Листвяжная"
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