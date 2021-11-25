Полиция Москвы проверит видео с блогером, справляющим нужду на фоне портрета ветерана

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Столичная полиция начала проверку после появления в интернете видео, где блогер справляет нужду на фоне портрета ветерана Великой Отечественной войны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"По факту публикации в сети Интернет о том, что молодой человек совершил провокационные действия на фоне портрета ветерана Великой Отечественной войны, сотрудники полиции проводят разбирательство. Организован комплекс мероприятий, направленный на установление личности и привлечение нарушителя к установленной законом ответственности", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в пресс-службе столичной прокуратуры сообщили ТАСС, что ход процессуальной проверки контролируется. "Прокуратура поручила следственным органам проверку сообщений, размещенных в СМИ, об осквернении объекта, посвященного защитникам Отечества, расположенного в столичном районе Измайлово. Результаты процессуальной проверки контролируются", - сказали в пресс-службе.

В новость внесена правка (9:50 мск) - уточняется цитата в последнем абзаце, верно - проверку сообщений, размещенных в СМИ, об осквернении объекта, посвященного защитникам Отечества.