Местоположение 49 горняков в шахте "Листвяжная" в Кузбассе не установлено

КЕМЕРОВО, 25 ноября. /ТАСС/. Спасатели ведут поиски 49 горняков в шахте "Листвяжная" в Кузбассе, их местоположение пока не установлено. Задействовано 11 отделений горноспасателей, в ближайшее время группировка будет увеличена более чем вдвое, сообщил журналистам начальник ГУ МЧС по Кемеровской области Алексей Шульгин.

"49 горняков находятся в шахте, местоположение их на сегодняшний час неизвестно, на поиски горняков направлены и сейчас работают 11 отделений горноспасателей, на подъезде еще 18 отделений горноспасателей. Сил и средств достаточно", - сказал Шульгин.

При этом, по информации источника в экстренных службах, число эвакуированных возросло до 237, пострадавших - до 44, еще с 48 шахтерами отсутствует связь. Собеседник ТАСС пояснил, что после возгорания угольной пыли в вентиляционной штольне в шахте возникло очень сильное задымление. "На такой случай у шахтеров есть самоспасатели, работа которых рассчитана на три часа", - сказал он.

По данным МЧС России, на поверхность выведено 237 человек, пострадали 45 человек. Медики оценивают состояние двоих как тяжелое, остальные находятся в состоянии легкой и средней тяжести, все доставлены в больницу. На место происшествия вылетел вертолет санавиации с бригадой врачей центра медицины катастроф на борту. Создан оперативный штаб, его возглавил губернатор Сергей Цивилев.