Дело о мошенничестве возбудили в отношении бывшего спортивного директора ФК "Тамбов"

ТАСС, 25 ноября. Сотрудники полиции доставили в Тамбов задержанного в среду в Московском регионе бывшего спортивного директора футбольного клуба (ФК) "Тамбов" Павла Худякова, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщил ТАСС в четверг руководитель пресс-службы УМВД по Тамбовской области Алексей Жданов.

"Оперативные сотрудники задержали в Московском регионе бывшего спортивного директора футбольного клуба "Тамбов", он подозревается в мошенничестве. Следственной частью следственного управления УМВД Тамбовской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере"). Гражданин доставлен в Тамбов, решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - сказал он.

Худяков с 2013 года занимал должность спортивного директора клуба "Тамбов", который при нем дебютировал в чемпионате Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2019/20 и занял 14-е место.

В январе руководство "Тамбова" подало иск в арбитражный суд о признании организации банкротом. Размер кредиторской задолженности клуба составляет более 536 млн рублей. Весной в клубе ввели первую процедуру банкротства - наблюдение. В мае "Тамбов" фактически прекратил свое существование, уволив всех сотрудников. В сентябре была задержана и арестована бывший гендиректор клуба Ольга Коновалова. В ее отношении возбуждено уголовного дело по ч. 4. ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере") из-за долгов по зарплате перед футболистами и сотрудниками.