Из детского сада на Ставрополье эвакуировали 80 детей из-за задымления

СТАВРОПОЛЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Задымление электрощитовой произошло в детском саду поселка Солнечнодольска на Ставрополье. Из здания были эвакуированы 100 человек, в том числе 80 детей, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В поселке Солнечнодольске Изобильненского городского округа в детском саду №36 произошло задымление электрощитовой. Эвакуировано 100 человек, из них 80 детей. Пострадавших нет. Потушено огнетушителем", - говорится в сообщении.

По данным ГУ МЧС, причиной задымления стало короткое замыкание электропроводки. К реагированию на происшествие были привлечены 17 человек и семь единиц техники.