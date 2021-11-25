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Глава АО "Газпром газораспределение Краснодар" не признает вину в коммерческом подкупе

По словам члена ОНК Москвы Ольги Дружининой, в данный момент Алексей Руднев содержится в ИВС в камере с двумя соседями, он жалуется на постоянную головную боль и заложенность носа

ТАСС, 25 ноября. Глава АО "Газпром газораспределение Краснодар" Алексей Руднев не признает вину в коммерческом подкупе. Об этом ТАСС рассказала член ОНК Москвы Ольга Дружинина, посетившая топ-менеджера в ИВС по адресу: Петровка, 38.

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"Алексей Руднев содержится в трехместной камере с двумя соседями. В беседе с членами комиссии он заявил, что вину не признает. Он напомнил, что является депутатом Заксобрания Краснодарского края, пожаловался на постоянную головную боль и заложенность носа", - сказала она.

Ранее Басманный суд Москвы избрал в отношении Руднева, его заместителя Александра Савостьянова, а также заместителей директоров филиалов АО в Сочи и Геленджике Олега Буткевича и Станислава Бариева меру пресечения в виде ареста.

Также по делу проходят еще два заместителя глав филиалов в городах Краснодарского края Алексей Петров и Константин Лютый. Они подозреваются в получении коммерческого подкупа в особо крупном размере (ч. 8 ст. 204 УК РФ). В их отношении в Басманный суд также поступили ходатайства следствия об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

По данным следствия, участники преступной группы получали незаконное вознаграждение от предпринимателей за подключение объектов жилой и коммерческой недвижимости к газовым сетям, а также за согласование актов ввода в эксплуатацию газораспределительных сетей на территории Краснодарского края. Общая сумма коммерческого подкупа составила более 20 млн рублей.

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