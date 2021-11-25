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ЧП на шахте "Листвяжная"
Обновлено 

Установлено местонахождение горняков, оставшихся в шахте "Листвяжная"

По словам источника ТАСС, их спасение затруднено из-за сильного задымления

ТАСС, 25 ноября. Спасатели установили местонахождение 48 горняков, оставшихся в шахте "Листвяжная" в Кузбассе, где произошел пожар. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

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"Установлено местонахождение горняков, оставшихся в шахте. Их спасение осложняется сильным задымлением", - сказал собеседник агентства.

По его данным, вентиляция шахты работает. Проведены замеры предельно допустимой концентрации метана, она не превышена.

Сообщение о задымлении и последующем взрыве в вентиляционном штреке шахты поступило в Сибирское управление Ростехнадзора в 09:08 по местному времени (05:08 мск). По данным МЧС, ЧП произошло на глубине 250 м. Причиной инцидента, по словам источника ТАСС в экстренных службах, стало возгорание угольной пыли в вентиляции, после чего дым распространился по всей шахте. 

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РоссияКемеровская областьЧП на шахте "Листвяжная"
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