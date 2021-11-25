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ЧП на шахте "Листвяжная"
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Число погибших при ЧП на шахте в Кузбассе увеличилось до 10

Поисково-спасательная операция продолжается
© Пресс-служба правительства Кемеровской области/ТАСС

КЕМЕРОВО, 25 ноября. /ТАСС/. Спасатели обнаружили погибшими девять человек в шахте "Листвяжная" в Кузбассе. Таким образом, число погибших горняков  увеличилось до 10. 

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 "Работа в шахте приостановлена. На поверхность вывели 237 человек. В шахте остаются 49 человек, на 15:05 (11:05 мск) девять из них обнаружены погибшими", - говорится в сообщении на официальном сайте правительства региона.

Ранее сообщалось об одном погибшем. 

По данным источника в экстренных службах, пострадали 45 горняков. "Из них двое находятся в тяжелом состоянии, 43 человека - в состоянии средней и легкой степени тяжести, угрозы их жизням нет. У всех диагностировано отравление продуктами горения", - сказал собеседник агентства.

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РоссияКемеровская областьЧП на шахте "Листвяжная"
Молния
Из шахты "Листвяжная" вывели 239 человек
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