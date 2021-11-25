СК возбудил дело после видео с блогером, справляющим нужду у портрета ветерана в Москве

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту публичного осквернения объекта, посвященного памяти защитников Отечества в московском районе Измайлово. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова.

"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК РФ ("Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично")", - сказала Иванова.

По ее словам, молодой человек, находясь на территории Восточного административного округа Москвы, осквернил объект, посвященный памяти защитников Отечества. После этого он разместил в социальных сетях информацию о совершенном деянии.

"Личность подозреваемого установлена, в ближайшее время следователи приступят к проведению с ним необходимых следственных действий. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование по уголовному делу продолжается", - отметила Иванова.