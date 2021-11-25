В управлении архитектуры Якутии прошли обыски

ЯКУТСК, 25 ноября. /ТАСС/. Правоохранители провели обыски в помещениях управления архитектуры и градостроительства в Якутии в рамках расследования дела о мошенничестве, сообщили в четверг в ведомстве.

"25 ноября в помещениях управления архитектуры и градостроительства при главе Республики Саха (Якутия) <…> произведен обыск", - говорится в сообщении.

Обыск прошел в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении подрядчика объекта благоустройства - парка в городе Покровске. "В данном деле управление архитектуры республики признано потерпевшей стороной, а подрядчик обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, что является тяжким преступлением. По имеющейся информации, подрядчик в настоящее время находится в федеральном розыске", - добавили в ведомстве.

Работа управления ведется штатно, добавили в ведомстве.