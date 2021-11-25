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В Удмуртии уволили учительницу, которую заподозрили в жестоком обращении с детьми

В отношении женщины возбуждено дело

ТАСС, 25 ноября. Учительницу школы в Красногорском районе Удмуртии, которую ранее заподозрили в жестоком обращении с детьми, уволили из учреждения. В отношении нее возбуждено дело по статье "Истязание", сообщила в четверг на своей странице в Facebook уполномоченный по правам ребенка в республике Ольга Авдеева.

"В настоящее время учитель уволена, в классе работает другой педагог. Проверка фактов проводится прокуратурой, Следственным управлением, полицией. Возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних"), ст. 117 УК РФ ("Истязание - причинение физических или психических страданий"). Будут проверены и действия (бездействия) должностных лиц, способствующие совершению преступления в отношении детей. Уверена, при подтверждении фактов все причастные понесут самое строгое наказание", - написала Авдеева.

Она рассказала, что встретилась с родителями потерпевших детей, педагогами, главой района. "Что удивило? Дети не рассказывали дома о происходящем в школе, считая это нормой. А родители, ни о чем не подозревали и не верили слухам, считая, что такого просто не может быть", - добавила уполномоченный по правам ребенка.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии возбудили уголовное дело после жалоб на жестокое обращение с детьми Красногорской гимназии. Речь шла о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Провести проверку поручил также глава региона Александр Бречалов. По предварительным данным, от действий учителя пострадали шестеро детей из начальной школы.

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