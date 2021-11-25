Суд в Москве арестовал топ-менеджеров компании "Газпром газораспределение Краснодар"

ТАСС, 25 ноября. Басманный суд Москвы отправил под стражу шестерых фигурантов дела о коммерческом подкупе, по которому проходит глава компании "Газпром газораспределение Краснодар" Алексей Руднев. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе суда.

"Судом удовлетворены ходатайства следователя об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 22 января. В удовлетворении ходатайств защиты об избрании им более мягкой меры пресечения отказано", - сообщила пресс-секретарь суда Кристина Булыгина.

Кроме Руднева арестованы его заместитель Александр Савостьянов, а также заместители директоров филиалов общества в городах Сочи, Геленджик, Анапа и Краснодар: Алексей Петров, Олег Буткевич, Станислав Бариев и Константин Лютый.

По данным следствия, участники преступной группы получали незаконное вознаграждение от предпринимателей за подключение объектов жилой и коммерческой недвижимости к газовым сетям, а также за согласование актов ввода в эксплуатацию газораспределительных сетей на территории Краснодарского края. Общая сумма коммерческого подкупа составила более 20 млн рублей.