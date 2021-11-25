На Кубани проверяют информацию о выброшенной вакцине от гриппа

КРАСНОДАР, 25 ноября. /ТАСС/. Прокуратура в Краснодарском крае организовала проверку информации в социальных сетях якобы о партии вакцины от гриппа, выброшенной в мусор. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Накануне в местных сообществах в социальных сетях появилась информация и видео о том, что на одной из улиц в Краснодаре жители якобы обнаружили на площадке для сбора мусора партию вакцины от гриппа, препарат промаркирован, срок годности истекает в 2022 году.

"С привлечением специалистов и органов внутренних дел прокуратура Прикубанского административного округа города Краснодара организовала проверку", - сообщили в ведомстве.

В министерстве здравоохранения Краснодарского края ТАСС добавили, что ситуация взята на контроль.

По данным источника в экстренных службах региона, загрязнения почвы инцидент не вызвал, так как вакцина упакована.