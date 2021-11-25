Начальника дока, затонувшего в Мурманской области, обвинили в ущербе на 70 млн рублей

МУРМАНСК, 25 ноября. /ТАСС/. Северо-Западная транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении начальника плавучего дока АО "82-й судоремонтный завод", затонувшего в октябре 2018 года при ремонте авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов". Руководителя дока ПД-50 обвиняют нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть двух человек и причинение ущерба в размере около 70 млн рублей, сообщили в четверг в Генеральной прокуратуре РФ.

"Северо-Западная транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника плавучего дока АО "82-й судоремонтный завод" и направила в суд уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц и причинение ущерба в размере около 70 млн рублей", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в конце октября 2018 года начальник плавучего дока ПД-50 не обеспечил равномерное затопление балластных отсеков дока забортной водой при погружении его с авианесущим крейсером "Адмирал Кузнецов" в акваторию Кольского залива Баренцева моря. Из-за неравномерного гидростатического давления плавучий док ПД-50 получил разрыв корпуса и затонул. "В результате его затопления погибли два работника судоремонтного завода. Кроме того, на крейсер "Адмирал Кузнецов" упал кран левой башни дока, в связи с чем Министерству обороны Российской Федерации причинен ущерб в сумме около 70 млн рублей", - добавили в Генпрокуратуре.

Уголовное дело в отношении начальника ПД-50 рассмотрят в Ленинском районном суде Мурманска.

Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" встал в ремонт в 2017 году после боевой службы у берегов Сирии. 30 октября 2018 года при выводе авианосца из плавучего дока ПД-50 82-го судоремонтного завода в Росляково (Мурманская область) док стал тонуть. Из-за возникшего крена на палубу авианосца упал кран. 12 декабря 2019 года на корабле также возник пожар.