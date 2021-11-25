В Москве задержали 17 человек по подозрению в мошенничестве на 140 млн рублей

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Москве организатора и 16 активных участников преступного сообщества, которые подозреваются в мошенничестве с недвижимостью. Об этом ТАСС в четверг сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии оперативников, женщина, генеральный директор агентства недвижимости в центре столицы, создала преступное сообщество с целью обогащения и вместе с сообщниками сформировала семь структурных подразделений, установила порядок их взаимодействия и обмена информацией между ними. "Согласно разработанному плану, злоумышленники осуществляли сбор сведений о скончавшихся владельцах столичной недвижимости. Используя заранее изготовленные поддельные паспорта и документы, в том числе иностранных государств, подозреваемые незаконно регистрировали имущество на соучастников преступного сообщества, выдающих себя за наследников либо покупателей. За участие в данных сделках новые владельцы жилья получали денежное вознаграждение в сумме от 300 тыс. рублей и выше", - сказала Волк.

По ее словам, в дальнейшем осуществлялась легализация квартир на рынке вторичного жилья. Их стоимость при продаже составляла от 6 до 30 млн рублей. Добросовестные покупатели узнавали о фиктивности договоров купли-продажи только спустя несколько месяцев, когда им приходила повестка из суда о признании сделок недействительными. "Аферисты незаконно завладели 15 объектами недвижимости. По предварительным данным, общая сумма ущерба, причиненного городскому бюджету, составляет более 80 млн рублей. А пострадавшие граждане лишились в общей сложности 60 млн рублей", - добавила представитель МВД.

Возбуждены уголовные дела по статьям о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и организации преступного сообщества (ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ). Предполагаемый организатор и 16 активных участников преступного сообщества задержаны. Всем им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Правоохранители по местам проживания злоумышленников и в офисных помещениях провели обыски, в ходе которых обнаружили поддельные паспорта, фиктивные бланки доверенностей, свидетельств о праве на наследство, квитанции о денежных переводах, договоры купли-продажи и списки с адресами квартир. Также изъяты банковские карты, деньги, ювелирные изделия и личные документы умерших граждан.