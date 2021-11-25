Путин глубоко соболезнует семьям погибших при ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин глубоко соболезнует семьям горняков, погибших в результате ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе. При этом в Кремле надеются на спасение тех, кто при этом происшествии остался в живых и пока находится под землей, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент глубоко соболезнует семьям тех шахтеров, которые погибли, про которых уже понятно, что они погибли. И, конечно, мы надеемся на то, что удастся спасти тех, кто находится там внизу, под землей", - сказал он.

Путин уже получил доклады о ситуации на шахте "Листвяжная" в Кузбассе от губернатора области Сергея Цивилева и врио главы МЧС РФ Александра Чуприяна. "Сегодня трагические новости из Кемерово. Шахта "Листвяжная". Президент уже получил доклад от губернатора Цивилева", - сказал Песков. Представитель Кремля уточнил, что глава государства также уже поговорил по телефону с врио главы МЧС РФ, который "по поручению президента сейчас, в эти минуты, вместе с главой Ростехнадзора вылетает в Кемерово для организации на месте продолжения спасательных работ".

Песков добавил, что в течение дня Путин продолжит получать доклады по этой теме. "Он [Путин] будет в течение дня получать доклады, потому что он условился, что дальше его и Цивилев будет информировать, и Чуприян, после того как рекогносцировку на месте проведет, тоже будет докладывать главе государства", - указал представитель Кремля.

"Президент дал необходимые поручения губернатору, руководителю министерства организовать всю необходимую помощь пострадавшим и предпринять максимально возможные усилия для продолжения спасательной операции", - отметил Песков.