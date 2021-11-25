Генпрокурор поручил проверить безопасность и охрану труда на шахтах Кузбасса после ЧП

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил провести проверку на шахтах Кемеровской области в связи с происшествием на шахте "Листвяжная", сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Что известно о ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

"Игорь Краснов поручил организовать проверки исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности на всех шахтах в регионе с привлечением сил Ростехнадзора и МЧС", - сказали в пресс-службе.

В Кемеровскую область также вылетел его заместитель Дмитрий Демешин для координации работ правоохранительных и контролирующих органов по оказанию помощи горнякам, ликвидации последствий задымления и установлению причин ЧП. На месте уже работает прокурор Кемеровской области и его заместитель.

Сообщение о задымлении и последующем взрыве в вентиляционном штреке шахты поступило в Сибирское управление Ростехнадзора в 09:08 по местному времени (05:08 мск). По данным МЧС, задымление произошло на глубине 250 м. Причиной инцидента, по словам источника ТАСС в экстренных службах, стало возгорание угольной пыли в вентиляции, после чего дым распространился по всей шахте.

По последним данным, погибли 11 человек, 46 пострадали от отравления продуктами горения.