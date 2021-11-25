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ЧП на шахте "Листвяжная"
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Генпрокурор поручил проверить безопасность и охрану труда на шахтах Кузбасса после ЧП

Проверки пройдут с привлечением сил Ростехнадзора и МЧС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил провести проверку на шахтах Кемеровской области в связи с происшествием на шахте "Листвяжная", сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

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"Игорь Краснов поручил организовать проверки исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности на всех шахтах в регионе с привлечением сил Ростехнадзора и МЧС", - сказали в пресс-службе.

В Кемеровскую область также вылетел его заместитель Дмитрий Демешин для координации работ правоохранительных и контролирующих органов по оказанию помощи горнякам, ликвидации последствий задымления и установлению причин ЧП. На месте уже работает прокурор Кемеровской области и его заместитель.

Сообщение о задымлении и последующем взрыве в вентиляционном штреке шахты поступило в Сибирское управление Ростехнадзора в 09:08 по местному времени (05:08 мск). По данным МЧС, задымление произошло на глубине 250 м. Причиной инцидента, по словам источника ТАСС в экстренных службах, стало возгорание угольной пыли в вентиляции, после чего дым распространился по всей шахте.

По последним данным, погибли 11 человек, 46 пострадали от отравления продуктами горения.

Теги
РоссияКемеровская областьКраснов, Игорь ВикторовичЧП на шахте "Листвяжная"
ЧП на шахте "Листвяжная"
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