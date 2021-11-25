Спасательные работы на шахте "Листвяжная" приостановили из-за угрозы взрыва

Что известно о ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

"Спасательная операция приостановлена из-за угрозы взрыва", - сказал собеседник агентства.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев подтвердил эту информацию. "Мы только что приостановили проведение поисково-спасательных работ, потому что дошли до вымоечного забоя и там концентрация по метану достигла более 6%, а по окиси углерода более 25%, что является взрывоопасным", - сказал он в эфире канала "Россия-24".

Он добавил, что для выполнения спасательной операции привлекли 32 отделения горноспасателей - 214 человек. По словам Цивилева, работы будут приостановлены до стабилизации обстановки. "Штаб работает. Одна группа занимается выводом наших горноспасателей, а вторая группа занимается разработкой дальнейшего плана действий", - пояснил он.

Жители поселка городского типа Грамотеино, расположенного вблизи "Листвяжной", около 12:00 мск почувствовали сопровождавшийся гулом толчок, похожий на второй взрыв.

"[Во время взрыва утром] были какие-то звуки, тряхануло, был слышен какой-то гул. Был второй взрыв где-то в четыре часа (12:00 мск), слышно было, что что-то взорвалось. Некоторые мне писали, что кого-то даже тряхануло дома", - рассказала ТАСС жительница поселка по имени Ольга. Другая местная жительница подтвердила ТАСС информацию о толчке, добавив, что гул и вибрация были очень ощутимы.

По последним данным, погибли 11 человек, госпитализация потребовалась 38 пострадавшим. Еще 35 человек остаются ненайденными.