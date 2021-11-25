Два затонувших судна в ЯНАО будут утилизированы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Суд обязал администрацию Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей поднять и утилизировать два затонувших бесхозных судна в береговой полосе реки Обь. Они создают угрозу безопасности судоходства, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры в четверг.

"В соответствии с требованиями Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Федерации обязанность по поднятию и утилизации затонувших бесхозяйных объектов возложена на ФБУ "Администрация Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей". В нарушение закона бюджетное учреждение не обеспечило их подъем со дна реки, в связи с чем создается угроза безопасности судоходства в навигационный период. <…> Решением суда требования прокурора удовлетворены", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, за фактическим устранением нарушений установлен контроль.