Суд арестовал экс-сотрудника СК, который в нетрезвом состоянии сбил двух рабочих в Тюмени

ТЮМЕНЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Бывший сотрудник следственного управления СК РФ по Тюменской области, который подозревается в том, что в нетрезвом состоянии насмерть сбил на машине двух рабочих, арестован на два месяца, передает корреспондент ТАСС из зала заседаний Ленинского районного суда Тюмени.

"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу по 23 января 2022 года", - сказал судья.

В суде бывший следователь сообщил, что из органов был уволен 24 ноября.

ДТП произошло 23 ноября. Возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). По данным Telegram-канала Shot, за рулем находился замначальника одного из следственных отделов.