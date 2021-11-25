{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Суд арестовал экс-сотрудника СК, который в нетрезвом состоянии сбил двух рабочих в Тюмени

Мужчина будет находиться под стражей до 23 января
© Руслан Савинов/ТАСС

ТЮМЕНЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Бывший сотрудник следственного управления СК РФ по Тюменской области, который подозревается в том, что в нетрезвом состоянии насмерть сбил на машине двух рабочих, арестован на два месяца, передает корреспондент ТАСС из зала заседаний Ленинского районного суда Тюмени.

"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу по 23 января 2022 года", - сказал судья.

В суде бывший следователь сообщил, что из органов был уволен 24 ноября.

ДТП произошло 23 ноября. Возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). По данным Telegram-канала Shot, за рулем находился замначальника одного из следственных отделов.

Теги
РоссияТюменская область
ЧП на шахте "Листвяжная"
После ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе госпитализировали 38 человек
Под землей остаются 35 человек
Читать полностью