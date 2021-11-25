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Дело о смерти четырех человек из-за неисправной вентиляции возбудили в Челябинской области

Тела погибших нашли 24 ноября в квартире одного из домов Златоуста, по предварительной информации, возможной причиной их смерти стало отравление газовой смесью из-за неисправной вентиляции

ЧЕЛЯБИНСК, 25 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет в Златоусте (Челябинская область) возбудил уголовное дело, после того как накануне в одном из жилых многоквартирных домов были найдены тела четырех человек. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой следственного управления СК России по Челябинской области.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух и более лиц") УК РФ по факту обнаружения тел четырех местных жителей в городе Златоусте", - сказано в сообщении.

По данным следствия, вечером 24 ноября в квартире одного из домов города были обнаружены тела мужчины и трех женщин. Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, на телах не обнаружено. По предварительным данным, возможной причиной смерти стало отравление газовой смесью из-за неисправности в работе системы вентиляции газовой колонки для нагрева воды.

Расследование уголовного дела взято на контроль руководителя следственного управления.

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РоссияЧелябинская область
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