Дело о смерти четырех человек из-за неисправной вентиляции возбудили в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 25 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет в Златоусте (Челябинская область) возбудил уголовное дело, после того как накануне в одном из жилых многоквартирных домов были найдены тела четырех человек. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой следственного управления СК России по Челябинской области.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух и более лиц") УК РФ по факту обнаружения тел четырех местных жителей в городе Златоусте", - сказано в сообщении.

По данным следствия, вечером 24 ноября в квартире одного из домов города были обнаружены тела мужчины и трех женщин. Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, на телах не обнаружено. По предварительным данным, возможной причиной смерти стало отравление газовой смесью из-за неисправности в работе системы вентиляции газовой колонки для нагрева воды.

Расследование уголовного дела взято на контроль руководителя следственного управления.