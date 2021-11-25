После ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе госпитализировали 38 человек

КЕМЕРОВО, 25 ноября. /ТАСС/. Медики госпитализировали 38 пострадавших в результате ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, еще 11 человек после обследования переведены на амбулаторное лечение.

Что известно о ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в прямом эфире телеканала "Россия-24".

"Всего 49 человек обратились за медицинской помощью, из них 11 [продолжат лечение] амбулаторно, 38 человек госпитализированы в больницы в Белове, в Кемерове, в Ленинск-Кузнецком", - сказал Цивилев.

По его словам, под землей остаются 35 человек. "Местоположение их не установлено", - уточнил губернатор.

При этом министр энергетики Николай Шульгинов в ходе поездки в Свердловскую область сообщил, что в больнице находятся 44 человека, из них четверо в реанимации.