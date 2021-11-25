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Более чем у 1,3 тыс. детей в Элисте обнаружили симптомы энтеровирусной инфекции

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора выясняют этиологию вспышки инфекции, в ведомстве предполагают, что ее завезли в республику во время двухнедельных каникул
© Максим Туманов/ТАСС, архив

ЭЛИСТА, 25 ноября. /ТАСС/. Эпидемиологи Калмыкии выявили у 1 340 школьников в Элисте признаки вирусной инфекции с признаками ОРВИ. Предполагается, что в регионе зафиксирована вспышка энтеровируса, сообщил ТАСС в четверг руководитель управления Роспотребнадзора по республике, главный санитарный врач региона Джангар Санджиев.

"В Элисте - вспышка вирусной инфекции с признаками ОРВИ, пока неизвестной этиологии среди школьников. Мы, эпидемиологи, предполагаем, что у детей энтеровирус, точный диагноз определим лабораторно, у детей взяты пробы. Москва сейчас полыхает энтеровирусом, скорее всего, в Калмыкию совершен завоз во время двухнедельных каникул", - сказал Санджиев.

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