Более чем у 1,3 тыс. детей в Элисте обнаружили симптомы энтеровирусной инфекции

ЭЛИСТА, 25 ноября. /ТАСС/. Эпидемиологи Калмыкии выявили у 1 340 школьников в Элисте признаки вирусной инфекции с признаками ОРВИ. Предполагается, что в регионе зафиксирована вспышка энтеровируса, сообщил ТАСС в четверг руководитель управления Роспотребнадзора по республике, главный санитарный врач региона Джангар Санджиев.

"В Элисте - вспышка вирусной инфекции с признаками ОРВИ, пока неизвестной этиологии среди школьников. Мы, эпидемиологи, предполагаем, что у детей энтеровирус, точный диагноз определим лабораторно, у детей взяты пробы. Москва сейчас полыхает энтеровирусом, скорее всего, в Калмыкию совершен завоз во время двухнедельных каникул", - сказал Санджиев.