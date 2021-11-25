Ростехнадзор выявил в 2021 году 139 нарушений в шахте "Листвяжная"

ТАСС, 25 ноября. Проверка регионального управления Ростехнадзора в 2021 году выявила почти 140 нарушений в организации работы шахты "Листвяжная", где в четверг из-за пожара погибли 11 человек и еще 46 получили травмы. Нарушения выявлены в системах вентиляции и раннего реагирования на пожары, следует из данных единого реестра проверок.

По данным реестра на сайте генеральной прокуратуры РФ, всего в 2021 году шахту проверяли различные ведомства - от МЧС до прокуратуры - девять раз. Ростехнадзор в ходе своей проверки в апреле выявил 139 нарушений, в том числе пожарного режима. В частности, "отсутствуют датчики обнаружения ранних признаков возникновения пожара (контроля оксида углерода) по вентиляционному штреку № 823 (где и начался пожар - прим. ТАСС) за изолирующими перемычками, для шахт, отрабатывающих самовозгорающиеся угольные пласты, неисправны двери вентиляционного сооружения".

Последняя проверка - регионального стройнадзора - началась в среду, 24 ноября. Как писали СМИ и телеграм-каналы, в ходе данной проверки нарушений не выявлено. Как пояснили ТАСС в Минстрое Кузбасса, проверка стройнадзора была внеплановой, но проходила на поверхности, проверялись бытовые сооружения, жилища и система водоочистки, которые не имеют к ЧП в шахте никакого отношения.