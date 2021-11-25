Жителя Курганской области осудили на 15 лет колонии за убийство восьмимесячной дочери

ТАСС, 25 ноября. Житель Курганской области получил 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за убийство восьмимесячной дочери. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Собранные следственными органами СК РФ по Курганской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора суда в отношении 26-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего"). Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год", - говорится в сообщении.

Установлено, что осужденный во время инцидента 2 апреля этого года был в состоянии наркотического опьянения. Он услышал плач восьмимесячной дочери и нанес ей два удара рукой в область головы. "После того, как состояние ребенка ухудшилось, мужчина вызвал скорую помощь. Спустя некоторое время девочка в медицинском учреждении скончалась", - уточнили в ведомстве.