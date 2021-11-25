Краснов объяснил просьбу о мере пресечения Рашкину возможным воздействием на свидетелей

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Генпрокуратура России просит Госдуму дать согласие на проведение обысков у депутата от КПРФ Валерия Рашкина и избрание ему меры пресечения из-за возможности оказания им воздействия на свидетелей. Об этом заявил генпрокурор России Игорь Краснов, выступая на заседании Госдумы с представлением о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности.

"Из имеющихся материалов усматривается, что Рашкин отказался сотрудничать с органами правопорядка, стал давать ложные пояснения, скрыл орудия преступления, очевидно, может оказать воздействие на свидетелей, с которыми лично знаком, что необходимо учитывать при возможном избрании ему меры пресечения в случае положительного рассмотрения основного вопроса (привлечение к уголовной ответственности - прим. ТАСС)", - подчеркнул генпрокурор.

Во внесенном в Госдуму представлении генпрокурор просит дать согласие на избрание депутату Рашкину меры пресечения в виде запрета определенных действий (более мягкий аналог домашнего ареста - прим. ТАСС).

Также генпрокурор попросил депутатов дать согласие на возбуждение в отношении депутата уголовного дела по ч. 2 ст. 258 УК РФ ("Незаконная охота"), проведение обысков в занимаемых им жилых и нежилых помещениях.

"В своей совокупности полученные доказательства прямо указывают на совершение Рашкиным Валерием Федоровичем преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ, то есть незаконной охоты, совершенной группой лиц по предварительному сговору с применением механического транспортного средства и причинением крупного ущерба", - отметил генпрокурор.

Одновременно в представлении генпрокурор попросил согласие и на привлечение Рашкина к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 12.26 КоАП (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) за отказ пройти медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения, когда машину, в которой он находился, с тушей лося остановили на территории охотничьего хозяйства.

Часть 1 ст. 12.26 КоАП предусматривает санкцию в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Часть 2 ст. 258 УК РФ предусматривает штраф в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет, либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Попытка уйти от ответственности

Генеральный прокурор также обвинил депутата во лжи об обстоятельствах якобы обнаружения им убитого лося.

"Не буду подробно останавливаться на обстоятельствах задержания Рашкина и его неуклюжих попытках ввести в заблуждение сотрудников правопорядка, да и не только их, относительно обстоятельств обнаружения в багажнике его автомобиля туши животного. Благодаря СМИ этот, без преувеличения, позор стал общеизвестным", - отметил Краснов.

"Я крайне негативно отношусь к подобным проявлениям неискренности. Ложь из уст должностного лица такого уровня подрывает авторитет публичной власти, и поэтому недопустима. Пусть она останется на совести Валерия Федоровича", - подчеркнул Краснов. "Я считаю, что мужчина, взявший в руки оружие, и дальше должен вести себя по-мужски. Брать на себя ответственность за все последствия своих действий, не пытаться ввести общественность в заблуждение, вызвать жалость, выставляя себя жертвой обстоятельств", - добавил он.