В Саратовской области изъяли около 65 тыс. пачек контрафактных сигарет

ТАСС, 25 ноября. Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Саратовской области совместно с представителями Саратовской таможни изъяли около 65 тыс. пачек контрафактных сигарет, говорится в сообщении на сайте "МВД Медиа".

"В ходе реализации комплекса оперативно-разыскных мероприятий саратовские полицейские получили информацию о противоправной деятельности индивидуальной предпринимательницы из Балашова, которая пыталась сбыть через сеть розничных торговых павильонов контрафактную табачную продукцию. При проверке сведения подтвердились. Противоправная деятельность женщины была задокументирована сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Саратовской области при участии представителей Саратовской таможни. Из незаконного оборота изъято 64 570 пачек контрафактной табачной продукции", - говорится в сообщении.

Экспертиза установила, что часть табачных изделий не прошла обязательную маркировку, на другой части обнаружены поддельные специальные марки.

По данному факту были возбуждены уголовные дела по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ ("Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки") и ч. 3 ст. 327.1 УК РФ ("Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование"). Подозреваемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению возможных соучастников и дополнительных эпизодов противоправной деятельности.